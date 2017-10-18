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Действующий чемпион НБА "Голден Стейт" проиграл "Хьюстону" в первом матче сезона

Спорт
18 октября, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

"Хьюстон" проигрывал практически по ходу всей встречи и вышел вперед за 44 секунды до конца

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Фрагмент матча "Голден Стейт" - "Хьюстон"

Фрагмент матча "Голден Стейт" - "Хьюстон"

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 18 октября. "Хьюстон" одержал победу над клубом "Голден Стейт", который является действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в выездном матче регулярного чемпионата лиги. Эта игра стала для обеих команд первой в новом сезоне, который стартовал в ночь на среду.

Встреча завершилась со счетом 122:121 в пользу гостей. "Хьюстон" проигрывал практически по ходу всей встречи. Команда из Техаса уступала со счетом 2:5 через полторы минуты после начала матча и в следующий раз вышла вперед за 44 секунды до конца (122:121).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 27 очков, совершивший шесть подборов и отдавший 10 результативных передач. Первый официальный матч за "Хьюстон" провел защитник Крис Пол, который перешел в команду летом из "Лос-Анджелес Клипперс" в обмен на Патрика Беверли, Сэма Деккера, Даррана Хиллиарда, Деандре Лиггинса, Лу Уильямса, Монресла Харрелла, Кайла Уилтжера и выбор в первом раунде драфта 2018 года. Пол набрал четыре очка и 11 раз ассистировал партнерам.

В следующем матче в ночь на четверг "Хьюстон" на выезде сыграет с "Сакраменто". "Голден Стейт" в ночь на субботу также в гостях встретится с "Нью-Орлеаном".

В стартовом матче сезона, который прошел в ночь на среду, "Кливленд" на своей площадке победил "Бостон" со счетом 102:99. Форвард "Бостона" Гордон Хейуорд, который перешел в команду летом из "Юты", подписав четырехлетний контракт на 128 миллионов долларов, сломал левую лодыжку и покинул площадку на носилках. Свой первый матч за "Бостон" провел защитник Кайри Ирвинг, летом перешедший в команду из "Кливленда", за который он играл с начала своей карьеры. Защитник набрал 22 очка, отдал 10 результативных передач, совершил четыре подбора и три перехвата.

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