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Колобков: победа "Спартака" над "Севильей" означает, что команда выходит из кризиса

Спорт
18 октября, 9:37 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, октября. /ТАСС

По мнению министра спорта РФ, эта победа войдет в историю спартаковского футбола

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Победа российского "Спартака" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу над испанской "Севильей" означает, что команда находится на пути преодоления кризиса. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Матч, прошедший во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена", завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

"Такая победа "Спартака" - результат удивительный, исторический, - сказал Колобков. - Выиграть 5:1 у "Севильи", очень сильной и плотной команды, - это замечательный результат. Что касается шансов "Спартака" на выход в плей-офф, то у него очень сложная группа. Но если в начале [сезона] были какие-то сложности, "Спартак" переживал не самые лучшие моменты, то сейчас команда выходит из этого кризиса, возвращаются травмированные игроки".

"Будем надеяться, что этот результат придаст "Спартаку" уверенности. Эта победа войдет в историю спартаковского футбола", - подчеркнул министр спорта РФ.

"Спартак" занимает второе место в группе Е, имея в активе пять очков после трех встреч. Лидирует в группе английский "Ливерпуль", в активе которого также пять очков, но лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у московского клуба.

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