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Форвард "Питтсбурга" Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
18 октября, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" российский форвард забросил победную шайбу и отдал три результативные передачи

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 18 октября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на среду "Питтсбург" со счетом 5:4 победил "Нью-Йорк Рейнджерс", Малкин забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал три результативные передачи.

Второй звездой дня признан датский голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 30 бросков в матче с "Вашингтоном" (2:0).

Третьей звездой стал шведский вратарь "Ванкувера" Андерс Нильссон, отразивший все 32 броска по своим воротам в матче с "Оттавой" (3:0).

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