Форвард "Питтсбурга" Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 18 октября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на среду "Питтсбург" со счетом 5:4 победил "Нью-Йорк Рейнджерс", Малкин забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал три результативные передачи.

Второй звездой дня признан датский голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 30 бросков в матче с "Вашингтоном" (2:0).

Третьей звездой стал шведский вратарь "Ванкувера" Андерс Нильссон, отразивший все 32 броска по своим воротам в матче с "Оттавой" (3:0).