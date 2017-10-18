Форвард "Питтсбурга" Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

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ТАСС, 18 октября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В ночь на среду "Питтсбург" со счетом 5:4 победил "Нью-Йорк Рейнджерс", Малкин забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал три результативные передачи.
Второй звездой дня признан датский голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 30 бросков в матче с "Вашингтоном" (2:0).
Третьей звездой стал шведский вратарь "Ванкувера" Андерс Нильссон, отразивший все 32 броска по своим воротам в матче с "Оттавой" (3:0).