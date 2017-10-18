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Гонка чемпионов в 2018 году пройдет в Саудовской Аравии

Спорт
18 октября, 9:55 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Автоспортивное соревнование пройдет на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, который вмещает более 68 тыс. человек

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Традиционная международная Гонка чемпионов в 2018 году впервые за свою тридцатилетнюю историю пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Гонка чемпионов пройдет в начале 2018 года на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, который вмещает более 68 тыс. человек. Гонка чемпионов впервые пройдет на Среднем Востоке.

В сообщении на официальном сайте соревнований сказано, что Гонка чемпионов в Саудовской Аравии станет семейным мероприятием, на которое будет открыт доступ как мужчинам, так и женщинам. В прошлом месяце король Саудовской Аравии Салман своим указом смягчил ограничения на вождение женщиной автомобиля, разрешив им получать водительские права и садиться за руль.

"Учитывая, что женщинам разрешили водить автомобиль с 2018 года, мы считаем, что сейчас благоприятный момент для проведения автоспортивного соревнования в Эр-Рияде", - сказал организатор Гонки чемпионов Фредрик Йонссон.

Гонка чемпионов - ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: индивидуальное первенство и командное. В 2017 году победу в Гонке чемпионов, которая прошла в Майами, одержали команда Германии и колумбиец Хуан- Пабло Монтойя, ранее выступавший в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

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