Гонка чемпионов в 2018 году пройдет в Саудовской Аравии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Традиционная международная Гонка чемпионов в 2018 году впервые за свою тридцатилетнюю историю пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Гонка чемпионов пройдет в начале 2018 года на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, который вмещает более 68 тыс. человек. Гонка чемпионов впервые пройдет на Среднем Востоке.

The next ROC will be held at King Fahd International Stadium in Riyadh in the Kingdom of Saudi Arabia https://t.co/qWMvo9pvzH pic.twitter.com/osgpehgUf9 — Race Of Champions (@RaceOfChampions) 17 октября 2017 г.

В сообщении на официальном сайте соревнований сказано, что Гонка чемпионов в Саудовской Аравии станет семейным мероприятием, на которое будет открыт доступ как мужчинам, так и женщинам. В прошлом месяце король Саудовской Аравии Салман своим указом смягчил ограничения на вождение женщиной автомобиля, разрешив им получать водительские права и садиться за руль.

"Учитывая, что женщинам разрешили водить автомобиль с 2018 года, мы считаем, что сейчас благоприятный момент для проведения автоспортивного соревнования в Эр-Рияде", - сказал организатор Гонки чемпионов Фредрик Йонссон.

Гонка чемпионов - ежегодная международная автогонка, в которой принимают участие известные гонщики самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Шоу разделено на две части: индивидуальное первенство и командное. В 2017 году победу в Гонке чемпионов, которая прошла в Майами, одержали команда Германии и колумбиец Хуан- Пабло Монтойя, ранее выступавший в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".