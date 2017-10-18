Баскетболист "Чикаго" Миротич сломал челюсть в драке с одноклубником на тренировке

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Баскетболист "Чикаго" Миротич сломал челюсть в драке с одноклубником на тренировкеСпорт 18 октября, 9:59
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ТАСС, 18 октября. Испанский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" Никола Миротич был госпитализирован со множественными переломами челюсти и сотрясением мозга после драки с партнером по команде Бобби Портисом. Об этом сообщает ESPN.
Инцидент произошел в ночь на вторник на тренировке. Сообщается, что между игроками завязалась словесная перепалка. После того, как Миротич дважды оскорбил своего одноклубника, Портис ударил его по лицу. Испанец упал на паркет и не мог встать несколько минут.
"Чикаго" объявил, что, вероятнее всего, Миротичу потребуется операция. Отмечается, что в клубе решают, какие дисциплинарные меры применить к игрокам. Свидетелем потасовки стал генеральный менеджер команды Гар Формэн, который присутствовал на тренировке.
Миротич в прошлом сезоне набирал в среднем по 10,6 очков за матч и совершал 5,5 подборов. Летом он подписал двухлетний контракт на 27 миллионов долларов. В активе Портиса в среднем было по 6,8 очка за игру и 4,6 подбора. Оба баскетболиста играют на позиции тяжелого форварда и конкурируют за место в стартовой пятерке.