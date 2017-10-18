В Подмосковье определили 260 маршрутов передвижения команд-участниц ЧМ-2018

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Московской области определили 260 основных и резервных маршрутов передвижения команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Министр напомнил, что Подмосковье является лидером по количеству тренировочных площадок для команд чемпионата мира. "Все они будут соответствовать мировым стандартам. На наших базах мы ждем команды топ-уровня", - сказал Терюшков, уточнив, что после окончания турнира все площадки будут задействованы и востребованы.
Кроме того, в целях подготовки региона к ЧМ-2018 были проведены мероприятия по обследованию маршрутов передвижения команд-участниц, а также прилегающих территорий к тренировочным площадкам и гостиничным комплексам. "По результатам обследования составлена дорожная карта с конкретными мероприятиями по подготовке Московской области к чемпионату мира. Она содержит 385 мероприятий на общую сумму более 4,1 млрд рублей", - добавил министр.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.