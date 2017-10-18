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Легкоатлеты Сидоров и Барцайкин дисквалифицированы за допинг

Спорт
18 октября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Максим Сидоров дисквалифицирован на год, Алексей Барцайкин - на четыре

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Максим Сидоров

Максим Сидоров

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Российские легкоатлеты Максим Сидоров и Алексей Барцайкин получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Сидоров (толкание ядра) дисквалифицирован на год за нахождение в его допинг-пробе индапамида, Барцайкин (спортивная ходьба) - на четыре года на основании абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте, его результаты с 9 сентября 2012 года аннулированы. Также четырехлетнюю дисквалификацию за склонение неназванной спортсменки к нарушению антидопинговых правил получил тренер Валерий Волков.

Барцайкин с мировым рекордом выиграл юниорский Кубок мира по спортивной ходьбе в 2008 году, также он является победителем Кубка России. Сидоров является семикратным чемпионом России (трижды - на открытой площадке и четырежды - в помещении), бронзовым призером чемпионата Европы - 2011 в помещении, а также победителем Универсиады-2007.

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