Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьеры

ТАСС, 18 октября. Чемпионка Олимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро в прыжках в высоту испанка Рут Бейтиа завершила карьеру. Свое решение спортсменка озвучила в эфире онлайн-радиостанции SER Cantabria.

"Я осуществила все свои мечты, сделала их реальностью, - сказала 38-летняя испанка. - Теперь мне предстоит узнать, какова жизнь без легкой атлетики".

В активе Бейтиа также три золота чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016), бронза чемпионата мира 2013 года в Москве и победа на Универсиаде-2007. В 2016 году испанка была признана лучшей легкоатлеткой Европы по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА).

DIRECTO | Ya es oficial. Ruth Beitia anuncia su retirada del atletismo. pic.twitter.com/E7S4vRzOpz — SER Cantabria (@SER_Cantabria) 18 октября 2017 г.