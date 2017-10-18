Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьеры

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ТАСС, 18 октября. Чемпионка Олимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро в прыжках в высоту испанка Рут Бейтиа завершила карьеру. Свое решение спортсменка озвучила в эфире онлайн-радиостанции SER Cantabria.
"Я осуществила все свои мечты, сделала их реальностью, - сказала 38-летняя испанка. - Теперь мне предстоит узнать, какова жизнь без легкой атлетики".
В активе Бейтиа также три золота чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016), бронза чемпионата мира 2013 года в Москве и победа на Универсиаде-2007. В 2016 году испанка была признана лучшей легкоатлеткой Европы по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА).
DIRECTO | Ya es oficial. Ruth Beitia anuncia su retirada del atletismo. pic.twitter.com/E7S4vRzOpz— SER Cantabria (@SER_Cantabria) 18 октября 2017 г.