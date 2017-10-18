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Заседание комиссии МОК по делам российских лыжников пройдет 30 октября

Спорт
18 октября, 12:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Шесть российский лыжников на основании доклада независимой комиссии WADA были отстранены 23 декабря 2016 года

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по делам шести отстраненных российских лыжников пройдет 30 октября в штаб-квартире организации в Лозанне. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Заседание пройдет 30 октября в штаб-квартире МОК в Лозанне", - сказала Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем - в Спортивно-арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В мае CAS постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

"Я уже отвечала, что очень оптимистична [в этом вопросе], поэтому считаю, что мы должны быть оправданы. Мы ничего не делали, поэтому мы надеемся на положительный результат", - добавила Вяльбе.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

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