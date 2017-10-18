Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил серию проекта "Город героя" о Саранске

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил седьмую серию проекта "Город героя", которая посвящена Саранску и его герою. Это актер, заслуженный артист Мордовии, посол Саранска на чемпионате мира 2018 года Станислав Дужников.
В предыдущих выпусках оперный певец, солист Большого театра Василий Герелло рассказал о родном городе Санкт-Петербурге, певец и композитор Валерий Сюткин представил Москву, бобслеист Алексей Воевода открыл зрителям красоты Сочи, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани, космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко раскрыл мощный потенциал Самары, а пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко рассказала про Калининград.
В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов - организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.
Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018 в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Youtube.
Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города - организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018