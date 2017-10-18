Правительство РФ утвердило изменения в составе координационного совета ЧМ-2018

ТАСС, 18 октября. Правительство Российской Федерации утвердило изменения в составе координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России; в обновленный список вошли действующие главы регионов, в которых пройдет турнир. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в обновленный состав вошли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, занявший пост после отставки Николая Меркушкина, и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, который сменил на посту главы региона Валерия Шанцева.