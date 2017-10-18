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Правительство РФ утвердило изменения в составе координационного совета ЧМ-2018

Спорт
18 октября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В обновленный список вошли действующие главы регионов, в которых пройдет турнир

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Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу

© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Правительство Российской Федерации утвердило изменения в составе координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России; в обновленный список вошли действующие главы регионов, в которых пройдет турнир. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в обновленный состав вошли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, занявший пост после отставки Николая Меркушкина, и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, который сменил на посту главы региона Валерия Шанцева.

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