Полуфинал WBSS между Усиком и Бриедисом пройдет в январе в Саудовской Аравии

ТАСС, 18 октября. Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинцем Александром Усиком и обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) латвийцем Майрисом Бриедисом пройдет в январе 2018 года в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Mirror.

Другой полуфинал между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом и победителем противостояния между обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком также пройдет в Саудовской Аравии.

Официальное место проведения полуфиналов станет известно позднее. В четвертьфинале турнира Усик выиграл у немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде. Бриедис вышел в полуфинал, одержав победу по очкам в 12-раундовом поединке над кубинцем Майком Пересом.

Финал WBSS пройдет в мае 2018 года в Джедде (Саудовская Аравия).