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ТАСС, 18 октября. Француз Тедди Ринер переизбран председателем комиссии атлетов Международной федерации дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба организации.
28-летний дзюдоист будет возглавлять комиссию атлетов в течение четырех лет.
Состав комиссии был сформирован в сентябре на чемпионате мира в Будапеште. В нее вошли Антония Морейра (Ангола), Георгий Зантарая (Украина), Масаси Эбинума (Япония), Натали Галея (Австралия), Тьяго Камило (Бразилия).
Ринер является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и бронзовым призером Олимпиады 2008 года. На его счету десять побед на чемпионатах мира. С 2010 года Ринер не потерпел ни одного поражения.