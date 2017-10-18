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Ринер переизбран председателем комиссии атлетов Международной федерации дзюдо

Спорт
18 октября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В состав комиссии входят Антония Морейра (Ангола), Георгий Зантарая (Украина), Масаси Эбинума (Япония), Натали Галея (Австралия) и Тьяго Камило (Бразилия)

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Тедди Ринер

Тедди Ринер

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Француз Тедди Ринер переизбран председателем комиссии атлетов Международной федерации дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба организации.

28-летний дзюдоист будет возглавлять комиссию атлетов в течение четырех лет.

Состав комиссии был сформирован в сентябре на чемпионате мира в Будапеште. В нее вошли Антония Морейра (Ангола), Георгий Зантарая (Украина), Масаси Эбинума (Япония), Натали Галея (Австралия), Тьяго Камило (Бразилия).

Ринер является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и бронзовым призером Олимпиады 2008 года. На его счету десять побед на чемпионатах мира. С 2010 года Ринер не потерпел ни одного поражения.

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