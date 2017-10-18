ТАСС, 18 октября. Француз Тедди Ринер переизбран председателем комиссии атлетов Международной федерации дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба организации.

28-летний дзюдоист будет возглавлять комиссию атлетов в течение четырех лет.

Состав комиссии был сформирован в сентябре на чемпионате мира в Будапеште. В нее вошли Антония Морейра (Ангола), Георгий Зантарая (Украина), Масаси Эбинума (Япония), Натали Галея (Австралия), Тьяго Камило (Бразилия).

Ринер является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и бронзовым призером Олимпиады 2008 года. На его счету десять побед на чемпионатах мира. С 2010 года Ринер не потерпел ни одного поражения.