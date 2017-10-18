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Курри: ХК "Йокерит" будет выбирать нового главного тренера преимущественно из финнов

Спорт
18 октября, 14:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В начале октября стало известно, что нынешний наставник команды Юкка Ялонен возглавит со следующего сезона сборную Финляндии

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Генеральный менеджер ХК "Йокерит" Яри Курри

Генеральный менеджер ХК "Йокерит" Яри Курри

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финские специалисты являются в приоритете у хоккейного клуба "Йокерит" при поиске главного тренера команды на будущий сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба из Хельсинки Яри Курри.

В начале октября стало известно, что нынешний главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен возглавит со следующего сезона сборную Финляндии.

"Ни для кого не секрет, что мы ищем на следующий сезон нового главного тренера. В приоритете у нас финские специалисты. В случае, если мы не сможет найти подходящую кандидатуру среди финнов, то будем смотреть на иностранцев", - сказал Курри.

"Йокерит" предлагал Ялонену контракт на следующий сезон, рассказал Курри. "Юкка сообщил нам о том, что к нему обратились из Финской ассоциации хоккея, у него есть интерес возглавить сборную Финляндии. Мы предлагали ему продлить соглашение, но он дал понять, что для него по окончании сезона важнее работа в национальной команде", - отметил собеседник агентства.

Ялонен привел сборную Финляндии к победе на чемпионате мира 2011 года, бронзе мирового первенства 2008 года и Олимпийских игр - 2010. Молодежная сборная страны стала при нем чемпионом мира 2016 года.

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