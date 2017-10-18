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Авербух: церемония открытия Универсиады в Красноярске будет инновационной

Спорт
18 октября, 14:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, октября. /ТАСС

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года

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Илья Авербух

Илья Авербух

© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Церемония открытия Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году будет инновационной и ориентированной на молодежь. Об этом сообщил в среду журналистам режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия игр, российский фигурист и посол Универсиады Илья Авербух.

"Это молодежный форум, и, конечно, церемония [открытия игр] будет инновационной. <...> Церемония должна быть стремительной и разноплановой, ну и, конечно, говорить мы будем на языке молодежи, которая стремится к новым победам", - сказал он.

В среду в Красноярске проходят торжественные мероприятия, связанные с тем, что до старта игр осталось 500 дней. Город посетил министр спорта России Павел Колобков, который ознакомился с ходом подготовки Красноярска к Универсиаде. Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

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