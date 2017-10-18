Левитин: база олимпийской сборной по настольному теннису появится на Дальнем Востоке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Адаптационная база для олимпийской сборной России по настольному теннису будет создана на Дальнем Востоке. Об этом в среду в Екатеринбурге сообщил ТАСС вице-президент Олимпийского комитета России, помощник президента РФ Игорь Левитин.
"В 2018 году зимнюю Олимпиаду примет Республика Корея, летние Игры 2020 года пройдут в Токио, зимние 2022 года - в Пекине. В том регионе у нас мало баз, где спортсмены могли бы тренироваться перед Олимпиадой. Нужна будет адаптация спортсменов по расстоянию, часовым поясам и климату. Для нашей команды по настольному теннису мы планируем создать такую базу", - сказал он.
По словам Левитина, уже найдены спонсоры строительства. "Это в том числе Уральская горно-металлургическая компания, клуб КНТ УГМК которой является основой сборной России по настольному теннису. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пообещал нам помощь в создании такого зала", - сказал он. Левитин добавил, что в настоящее время Галушка знакомится с условиями такого зала в Верхней Пышме, на тренировочной и игровой базе УГМК.
Левитин уточнил, что он рассчитывает на усилия Минспорта РФ в создании на Дальнем Востоке аналогичных баз для других видов спорта.