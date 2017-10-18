Пара Червякова/Морозова не вышла во второй круг этапа Мировой суперсерии по бадминтону

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ТАСС, 18 октября. Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова проиграли паре из Таиланда Джонгколпхан Кититхаракул и Равинда Праджонгджай в первом круге этапа Мировой суперсерии по бадминтону, который проходит в датском Оденсе.
Матч продолжался 34 минуты и завершился со счетом 12:21, 8:21.
В миксте россияне Иван Созонов и Евгения Косецкая проиграли голландцам Робину Табелингу и Шерил Сейнен - 20:22, 18:21.
Призовой фонд этапа Мировой серии составляет $750 тысяч. Соревнования завершатся в воскресенье.