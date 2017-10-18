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Пара Червякова/Морозова не вышла во второй круг этапа Мировой суперсерии по бадминтону

Спорт
18 октября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС
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ТАСС, 18 октября. Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова проиграли паре из Таиланда Джонгколпхан Кититхаракул и Равинда Праджонгджай в первом круге этапа Мировой суперсерии по бадминтону, который проходит в датском Оденсе.

Матч продолжался 34 минуты и завершился со счетом 12:21, 8:21.

В миксте россияне Иван Созонов и Евгения Косецкая проиграли голландцам Робину Табелингу и Шерил Сейнен - 20:22, 18:21.

Призовой фонд этапа Мировой серии составляет $750 тысяч. Соревнования завершатся в воскресенье.

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