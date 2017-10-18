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Сергей Павлов стал новым главным тренером ФК "Ротор-Волгоград"

Спорт
18 октября, 16:05 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 18, октября. /ТАСС

Специалист сменил на посту Валерия Есипова

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Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" Сергей Павлов

Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" Сергей Павлов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Пост главного тренера клуба "Ротор-Волгоград", занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), покинул Валерий Есипов, на эту должность назначен Сергей Павлов. Об этом на пресс-конференции в Волгограде объявил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Александр Глинянов.

"Гендиректором клуба и самим Есиповым было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Новым главным тренером команды назначен Сергей Павлов", - сказал председатель облспорткомитета.

Есипов на пресс-конференции не присутствовал. Новый тренер "Ротор-Волгограда" Павлов был немногословен: "Задача перед командой не только сохранить прописку, но и выйти в премьер-лигу. Иначе я бы не приходил работать".

Павлов ранее около 20 лет был тренером "Текстильщика" из Камышина, затем работал в ряде российских клубов, в том числе "Сатурне", "Уралане", "Торпедо", "Кубани", "Спартаке" (помощником главного тренера), в последнее время работал в Казахстане.

"Ротор-Волгоград" после 18 туров с 15 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, одержав лишь три победы. Следующий матч команда проведет 21 октября дома против "Томи".

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