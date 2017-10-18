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КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"

Спорт
18 октября, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча состоялась на стадионе "Краснодар" 14 октября и завершилась победой армейцев со счетом 1:0

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники во время матча 13-го тура чемпионата страны с "Краснодаром". Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча, завершившаяся победой ЦСКА со счетом 1:0, прошла на стадионе "Краснодар" 14 октября.

"Ростов" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в адрес судьи в матче с "Рубином" (0:1). "Зенит" оштрафован на 20 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с тульским "Арсеналом" (0:1). Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с "Тосно". Тренер "Локомотива" Олег Пашинин оштрафован на 10 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче 12-го тура с "Уфой", - сказал Григорьянц.

Кроме того, главный тренер "Ростова" Леонид Кучук оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с "Рубином". "Динамо" оштрафовано на 50 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в матче со "СКА-Хабаровском". Дальневосточный клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.

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