КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники во время матча 13-го тура чемпионата страны с "Краснодаром". Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Встреча, завершившаяся победой ЦСКА со счетом 1:0, прошла на стадионе "Краснодар" 14 октября.
"Ростов" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в адрес судьи в матче с "Рубином" (0:1). "Зенит" оштрафован на 20 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с тульским "Арсеналом" (0:1). Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с "Тосно". Тренер "Локомотива" Олег Пашинин оштрафован на 10 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче 12-го тура с "Уфой", - сказал Григорьянц.
Кроме того, главный тренер "Ростова" Леонид Кучук оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны в матче с "Рубином". "Динамо" оштрафовано на 50 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в матче со "СКА-Хабаровском". Дальневосточный клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики.
Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.