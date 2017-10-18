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В Красноярске отметили 500 дней до Универсиады

Спорт
18 октября, 16:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, октября. /ТАСС

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года

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И.о. главы правительства Красноярского края Виктор Томенко

И.о. главы правительства Красноярского края Виктор Томенко

© Владимир Гердо/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные тому, что до старта Всемирной зимней Универсиады осталось 500 дней, прошли в Красноярске. В фан-парке "Бобровый лог" состоялась церемония открытия специальных часов, которые будут вести отсчет времени, оставшегося до старта Игр. 

"Стремительно летит время, уже осталось 500 дней до начала Универсиады. Эти 500 дней будут временем интересной и насыщенной работы", - заявил и. о. главы правительства Красноярского края Виктор Томенко. 
"Ровно 500 дней осталось до Универсиады. В 2013 году мы провели Универсиаду в Казани, в 2014 году - Олимпиаду в Сочи. Проведение Универсиады в Красноярске свидетельствует о доверии и уважении мирового сообщества к России", - заявил министр спорта РФ Павел Колобков. 
Министр в рамках визита в Красноярск ознакомился с ходом подготовки к Всемирным зимним студенческим играм. "Подготовка идет в полном соответствии с графиком. Нет сомнений, что к середине следующего года все объекты будут введены в эксплуатацию, а уже в конце 2018 года мы проведем основную часть всех тестовых мероприятий", - заявил министр журналистам, оценивая готовность города к проведению Игр. 
В марте 2017 года президент России Владимир Путин в Красноярске заявил, что по ряду объектов Игр есть отставание, призвав краевые власти ликвидировать его. 

Шансы сделать Универсиаду лучшей 

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По мнению Колобкова, у Универсиады в Красноярске есть шансы стать образцовой. "Будем надеяться, что наша Универсиада будет лучшей в истории этих соревнований по зимним видам спорта и уже другие страны будут ориентироваться на нас", - заявил он. 

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, проведение Игр в Красноярске даст региону толчок к развитию. "Главное наследие Универсиады - это тот мотивирующий оптимизм, который мы получим. Это и новая управленческая культура, это и большая известность Красноярска как на международном, так и на российском уровне. Это и приведение города в надлежащий вид, что даст старт более динамичному развитию как города, так и всего края", - отметил Усс. 

Универсиада преобразит город 

По мнению Усса, проведение Игр в Красноярске позволит преобразовать облик города. "Мы считаем, что в течение лета следующего года мы сможем существенно изменить облик города. Ведь Универсиада - это не только спортивные объекты, но это и дороги, и реконструкция набережной в Красноярске, это и медицинская инфраструктура, это и новый облик аэропорта", - заявил Усс. 

По словам посла Универсиады, российского фигуриста Ильи Авербуха, положительные изменения в Красноярске видны уже сейчас. "Я регулярно приезжаю в Красноярск и вижу, как буквально из-под земли вырастают новые спортивные объекты, как преобразовывается город", - заявил он журналистам. 

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Об Универсиаде 

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. 

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Генеральный партнер Игр - компания "Норникель", она вкладывает в проведение соревнований более 2 млрд рублей. 

ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

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Арктика сегодня Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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