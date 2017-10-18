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Бразильская прокуратура предъявила обвинения в коррупции главе оргкомитета ОИ-2016

Спорт
18 октября, 16:20 дата обновления: 18 октября, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Карлос Артур Нузман был арестован 5 октября в рамках операции "Нечестная игра"

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Бывший президент Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман

Бывший президент Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман

© Алексей Дружинин/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Бывшему председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главе оргкомитета Игр-2016 Карлосу Артуру Нузману предъявлены обвинения в коррупции. Об этом сообщает телеканал O Globo.

Кроме того, обвинения в коррупции и мошенничестве при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2016 были предъявлены бывшему губернатору города Сержио Кабралу, бизнесмену Артуру Соаресу, бывшему чиновнику оргкомитета Игр-2016 Леонардо Гринеру, а также бывшему консультанту по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Папе Массате Диаку и его отцу и бывшему главе организации Ламину Диаку.

Нузман был арестован 5 октября в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуды. Функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016, позднее у него также были обнаружены 16 золотых слитков, происхождение которых функционер не сумел объяснить, после чего он подал в отставку со своего поста.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. Голосование по выбору столицы прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

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