Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив"

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 18 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около девяти тысяч болельщиков ожидается на матче группового этапа Лиги Европы по футболу между молдавским "Шерифом" и российским "Локомотивом" в Тирасполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе молдавского клуба.

"На данный момент продано около восьми тысяч билетов. Ожидаем, что завтра на матче будет порядка девяти тысяч зрителей. Но не исключено, что болельщики будут покупать билеты в последний момент, поэтому людей будет больше", - сказали в пресс-службе.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск. Вместимость арены составляет 13300 человек.