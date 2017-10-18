Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив"

Спорт
18 октября, 16:43 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча состоится в Тирасполе 19 октября и начнется в 22:05 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Иван Водопьянов/ТАСС

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 18 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около девяти тысяч болельщиков ожидается на матче группового этапа Лиги Европы по футболу между молдавским "Шерифом" и российским "Локомотивом" в Тирасполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе молдавского клуба.

"На данный момент продано около восьми тысяч билетов. Ожидаем, что завтра на матче будет порядка девяти тысяч зрителей. Но не исключено, что болельщики будут покупать билеты в последний момент, поэтому людей будет больше", - сказали в пресс-службе.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск. Вместимость арены составляет 13300 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама