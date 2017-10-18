Футболист "Валенсии" Перейра лишен прав на восемь месяцев за превышение скорости

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ТАСС, 18 октября. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Андреас Перейра лишен водительских прав на восемь месяцев за превышение скорости. Об этом сообщает Sport.es.
Спортсмен нарушил правила на одной из улиц Валенсии. 21-летний полузащитник ехал со скоростью 148 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч. Суд постановил также оштрафовать бразильского футболиста на €3,6 тыс.
Перейра выступает за "Валенсию" по арендному соглашению, права на футболиста принадлежат "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Испании, забив один гол и отдав одну результативную передачу.