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Футболист "Валенсии" Перейра лишен прав на восемь месяцев за превышение скорости

Спорт
18 октября, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Спортсмен двигался по одной из улиц Валенсии со скоростью около 150 км/ч при разрешенной скорости 50 км/ч

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ТАСС, 18 октября. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Андреас Перейра лишен водительских прав на восемь месяцев за превышение скорости. Об этом сообщает Sport.es.

Спортсмен нарушил правила на одной из улиц Валенсии. 21-летний полузащитник ехал со скоростью 148 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч. Суд постановил также оштрафовать бразильского футболиста на €3,6 тыс.

Перейра выступает за "Валенсию" по арендному соглашению, права на футболиста принадлежат "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Испании, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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