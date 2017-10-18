Футболист "Валенсии" Перейра лишен прав на восемь месяцев за превышение скорости

ТАСС, 18 октября. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Андреас Перейра лишен водительских прав на восемь месяцев за превышение скорости. Об этом сообщает Sport.es.

Спортсмен нарушил правила на одной из улиц Валенсии. 21-летний полузащитник ехал со скоростью 148 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч. Суд постановил также оштрафовать бразильского футболиста на €3,6 тыс.

Перейра выступает за "Валенсию" по арендному соглашению, права на футболиста принадлежат "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Испании, забив один гол и отдав одну результативную передачу.