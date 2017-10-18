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Футбольный "Спартак" нанес имена 2690 болельщиков на клубный автобус

Спорт
18 октября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Автобус выполнен в клубных красно-белых цветах, а год основания клуба сложен из имен болельщиков

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Футбольный клуб "Спартак" произвел ребрендинг автобуса, нанеся на борт имена 2690 болельщиков, которые посетили все домашние матчи команды в сезоне-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Автобус выполнен в клубных цветах, а год основания клуба, 1922-й, сложен из имен болельщиков.

"В число тех, чьи имена были нанесены на борт клубного транспорта, вошли болельщики, которые посетили все домашние матчи команды в сезоне-2016/17; это 2690 преданных фанатов, - сказал коммерческий директор клуба Александр Атаманенко. - Мы искренне гордимся теми, кто не пропустил ни одного домашнего матча в чемпионском сезоне "Спартака". То, что теперь их имена красуются на автобусе красно-белых, - лишь первый наш шаг к тому, чтобы продемонстрировать наше отношение. Мы планируем провести еще несколько акций, направленных на то, чтобы увековечить имена поклонников клуба, уверен, болельщики это оценят, а команда еще сильнее ощутит единение с ними".

В сезоне-2016/17 "Спартак" стал чемпионом России.

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