Тренер: ФК "Шериф" понимает важность игры с "Локомотивом", поэтому постарается победить

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 18 октября. /ТАСС/. Молдавский футбольный клуб "Шериф" понимает всю важность матча Лиги Европы против российского "Локомотива", поэтому рассчитывает на победу, хотя ее будет трудно добиться. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер тираспольского клуба Роберто Бордин.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск.

"Завтра будет трудная и интенсивная игра для обеих команд, каждая из которых хочет набрать очки. Мы готовы сыграть с "Локомотивом", он проводит хороший сезон в таком серьезном чемпионате, как российский. Но наши ребята готовы, у них хорошее состояние, все понимают важность этой игры, поэтому мы готовы выйти и показать хороший футбол", - сказал Бордин.

"Мы постараемся выиграть, ведь играем дома, перед своими болельщиками. Играя против такой команды, как "Локомотив", это трудно сделать, но посмотрим завтра, на поле мы уже сможем понять, какие у соперника слабые места. "Локомотив" хорошо играет в российском чемпионате", - отметил тренер.

По его мнению, у "Шерифа" есть шансы выйти из группы в стадию плей-офф. "В группах все команды хотят показать лучший результат и выйти дальше, тем более у таких команд, как "Локомотив" и "Копенгаген", хороший опыт выступления в этом турнире. Группа у нас сложная, но и у нас есть шанс на выход дальше, надо только хорошо играть и набирать очки. Завтра очень важная для нас игра, обе команды захотят получить очки", - подчеркнул Бордин.