"Енисей" проиграл "Мурсии" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

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ТАСС, 18 октября. Российский "Енисей" потерпел поражение от испанской "Мурсии" со счетом 62:68 в домашнем матче второго тура группы A баскетбольной Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком матча стал форвард "Мурсии" Алекс Уртасун, набравший 18 очков.
"Енисей" занимает четвертое место с тремя очками, "Мурсия" - третье с четырьмя.
В следующем матче 24 октября "Енисей" сыграет в гостях с клубом чемпионата Франции "Монако". "Мурсия" 25 октября примет итальянское "Динамо" (Сассари).
Лига чемпионов FIBA - третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский "Тенерифе", второе место занял турецкий "Банвит", третье - "Монако".