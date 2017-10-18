"Енисей" проиграл "Мурсии" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 октября. Российский "Енисей" потерпел поражение от испанской "Мурсии" со счетом 62:68 в домашнем матче второго тура группы A баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Мурсии" Алекс Уртасун, набравший 18 очков.

"Енисей" занимает четвертое место с тремя очками, "Мурсия" - третье с четырьмя.

В следующем матче 24 октября "Енисей" сыграет в гостях с клубом чемпионата Франции "Монако". "Мурсия" 25 октября примет итальянское "Динамо" (Сассари).

Лига чемпионов FIBA - третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский "Тенерифе", второе место занял турецкий "Банвит", третье - "Монако".