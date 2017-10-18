Тренер: ЦСКА готов пожертвовать результатами в Юношеской лиге УЕФА ради прогресса игроков

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА готов пожертвовать результатом в Юношеской лиге УЕФА ради того, чтобы футболисты приобрели необходимый опыт. Об этом заявил журналистам старший тренер армейцев Андрей Аксенов.
ЦСКА в среду в матче третьего тура группового этапа турнира проиграл на своем поле швейцарскому "Базелю" со счетом 2:3.
"Настраивались на победу, но нам противостоял достаточно мастеровитый и сильный соперник. В этом году в команде дебютируют семь человек, только пришедшие из академии, нам очень тяжело играть, есть игроки и 2000, и 2001 года рождения. Если у "Базеля" состав меняется постепенно, то у нас он обновился практически полностью, у нас еще недостаточно опыта игры на таком уровне, поэтому каждый матч дается очень тяжело. Очень много ошибок в обороне, их можно назвать детскими, потому что пришедшие ребята действительно еще дети", - поделился впечатлениями Аксенов.
"Задача стоит выходить и побеждать в каждой игре. А в плане результата нам нужно время, чтобы ставить задачи. Наверное, готовы пожертвовать результатами, чтобы ребята получили необходимый опыт. Надеюсь, эти матчи пойдут ребятам на пользу", - добавил он.
В то же время он уже отметил прогресс самых младших игроков команды: "Очень доволен самыми младшими ребятами в нашей команде, играют самоотверженно, молодцы. Где-то не получается, где-то ошибки, но без этого не будет прогресса. Да, обидно, что допускаем их в Лиге УЕФА, да, мы хотим пойти дальше по турниру, но нужно понимать, какое у нас время - мы должны перетерпеть ошибки и, где-то пожертвовав результатом, приобрести опыт, набив шишки".
В первых двух матчах турнира армейцы проиграли на выезде португальской "Бенфике" (1:5) и дома английскому "Манчестер Юнайтед" (1:2). В прошлом сезоне ЦСКА дошел до четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА.