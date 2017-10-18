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Лыкина и Монова не смогли выйти в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

Спорт
18 октября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Россиянки уступили американке Николь Меличар и британке Анне Смит

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ТАСС, 18 октября. Россиянки Ксения Лыкина и Полина Монова проиграли американке Николь Меличар и британке Анне Смит в парном разряде в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Меличар и Смит.

В полуфинале Меличар и Смит сыграют с победителями матча Надежда Киченюк (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) - Ольга Савчук (Украина)/Катарина Среботник (Словения).

"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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