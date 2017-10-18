Лыкина и Монова не смогли выйти в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

ТАСС, 18 октября. Россиянки Ксения Лыкина и Полина Монова проиграли американке Николь Меличар и британке Анне Смит в парном разряде в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Меличар и Смит.

В полуфинале Меличар и Смит сыграют с победителями матча Надежда Киченюк (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия) - Ольга Савчук (Украина)/Катарина Среботник (Словения).

"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.