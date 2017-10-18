Теннисистки Киченок и Родионова вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

ТАСС, 18 октября. Украинка Надежда Киченок и Анастасия Родионова, представляющая Австралию, обыграли украинку Ольгу Савчук и словенку Катарину Среботник и вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча второго круга продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 12:10 в пользу пары Киченок/ Родионова.

В полуфинале турнира они встретятся с американкой Николь Меличар и британкой Анной Смит.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.