Теннисистки Киченок и Родионова вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

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ТАСС, 18 октября. Украинка Надежда Киченок и Анастасия Родионова, представляющая Австралию, обыграли украинку Ольгу Савчук и словенку Катарину Среботник и вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча второго круга продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 12:10 в пользу пары Киченок/ Родионова.
В полуфинале турнира они встретятся с американкой Николь Меличар и британкой Анной Смит.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.