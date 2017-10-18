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Семин надеется, что футболист "Локомотива" Фарфан сможет сыграть против "Шерифа"

Спорт
18 октября, 19:05 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/ 18, октября. /ТАСС

Полузащитник пропустит последнюю встречу "Локомотива" в чемпионате России с "Уфой"

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ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин рассчитывает на полузащитника команды Джефферсона Фарфана в предстоящем матче Лиги Европы против молдавского "Шерифа". Об этом Семин заявил на пресс-конференции.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Шерифом" и "Локомотивом" пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск. 32-летний Фарфан не принимал участия в первом матче команды после перерыва на игры национальных сборных против "Уфы" (0:1).

"После сегодняшней тренировки определимся. Я надеюсь, что он [Фарфан] сможет сыграть", - сказал Семин.

После двух матчей группового этапа Лиги Европы "Локомотив" располагается на первом месте в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка. "Шериф" с двумя очками делит второе место с датским "Копенгагеном". На последнем месте располагается чешский "Фастав", набравший одно очко.

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