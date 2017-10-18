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"Краснодар" разгромил "Кайрат" и вышел во второй раунд пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА

Спорт
18 октября, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу российского клуба

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ТАСС, 18 октября. Российский футбольный клуб "Краснодар" одержал крупную победу над казахстанским "Кайратом" со счетом 9:0 в ответном матче первого раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА (игроки до 19 лет). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Даниил Уткин (7-я минута), Магомед-Шапи Сулейманов (12), Иван Игнатьев (15, 20, 51, 57, 76 - с пенальти) и Роман Курвжов (58, 90). Первая встреча завершилась вничью - 2:2.

Во втором отборочном раунде "Краснодар" встретится с победителем противостояния между черногорской "Сутьеской" и венгерским "Гонведом". Матчи этой стадии турнира пройдут 1 и 22 ноября.

"Краснодар" в турнире следует по пути чемпионов стран. Восемь победителей второго отборочного раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах пути Лиги чемпионов. Состав групп пути Лиги чемпионов совпадает с составом участников квартетов основного турнира Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московские клубы "Спартак" и ЦСКА.

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