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ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив "Металлург"

Спорт
18 октября, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:2

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Московский ЦСКА победил магнитогорский "Металлург" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличились Кирилл Петров (2-я минута), Грег Скотт (4), Кирилл Капризов (8), Максим Шалунов (13), Алексей Марченко (23), Валерий Ничушкин (25), Никита Нестеров (47). За "Металлург" шайбы забросили Никита Пивцакин (5), Евгений Тимкин (26). Гол Капризова стал 100-м очком нападающего в КХЛ.

ЦСКА одержал девятую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции с 49 очками, "Металлург" - четвертое в Восточной конференции с 39 очками.

В следующем матче 21 сентября ЦСКА примет ярославский "Локомотив". "Металлург" 22 октября сыграет в гостях с казанским "Ак Барсом".

В других матчах астанинский "Барыс" победил владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3, ханты-мансийская "Югра" в серии буллитов со счетом 3:2 обыграла хабаровский "Амур".

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