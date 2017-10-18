Беланов ушел с поста председателя тренерского совета Федерации керлинга России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов покинул пост председателя тренерского совета Федерации керлинга России. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я ушел с поста председателя тренерского совета, - сказал Беланов. - Не согласен с позицией федерации по отбору команд, с решением, принятым в мае, об изменении подготовки к Играм. Команда Сидоровой выступает очень бледно".

Ранее Беланов высказывался за отказ от совмещения постов тренера сборной и главы тренерского совета.

В мае исполком федерации керлинга принял решение, что команда Анны Сидоровой, которая стала серебряным призером чемпионата мира 2017 года, выступит на Олимпиаде-2018 без отбора. Являющаяся чемпионом Европы 2016 года команда Виктории Моисеевой, которую тренирует Беланов, также претендовала на участие в Олимпиаде. Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.