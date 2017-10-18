Комиссия МОК проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноября

ТАСС, 18 октября. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается исследованием допинг- проб с Олимпиады в Сочи, проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноября. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на письмо Освальда к главе комиссии спортсменов МОК Анджеле Руджеро.

Как сообщает источник, Освальд в своем письме заявил, что "комиссия стремится завершить все слушания к концу ноября 2017 года, причем приоритет будет отдан действующим спортсменам, которым предстоят соревнования. "Мы будем стремиться делать объявления об итогах слушаний и принятых решениях как можно скорее, после каждого отдельного слушания, а не ждать, пока будут заслушаны все", - говорится в письме.