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Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
18 октября, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В первом круге спортсмен обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6)

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© Dmitri Lovetsky/AP

ТАСС, 18 октября. Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Кузнецова в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) в пользу Медведева. Во втором раунде он сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой, "посеянным" на турнире под первым номером.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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