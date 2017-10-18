Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

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ТАСС, 18 октября. Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Кузнецова в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) в пользу Медведева. Во втором раунде он сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой, "посеянным" на турнире под первым номером.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.