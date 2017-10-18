"Карабах" набрал первые очки в футбольной Лиге чемпионов, сыграв вничью с "Атлетико"

ТАСС, 18 октября. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сыграл вничью с испанским "Атлетико" со счетом 0:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 75-й минуте с поля был удален нападающий хозяев Дино Ндлову.

Для "Карабаха", который проводит свой первый сезон в основном раунде Лиги чемпионов, эта ничья стала первой на турнире, до этого азербайджанский клуб потерпел два поражения.

В турнирной таблице группы C "Карабах" занимает последнее четвертое место, набрав одно очко, "Атлетико" с двумя очками идет третьим.

В следующем туре команды снова сыграют друг с другом, встреча состоится в Мадриде 31 октября.