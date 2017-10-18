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"Карабах" набрал первые очки в футбольной Лиге чемпионов, сыграв вничью с "Атлетико"

Спорт
18 октября, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. "Карабах" (Агдам, Азербайджан) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. "Карабах" (Агдам, Азербайджан) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

© Aziz Karimov/AP

ТАСС, 18 октября. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сыграл вничью с испанским "Атлетико" со счетом 0:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 75-й минуте с поля был удален нападающий хозяев Дино Ндлову.

Для "Карабаха", который проводит свой первый сезон в основном раунде Лиги чемпионов, эта ничья стала первой на турнире, до этого азербайджанский клуб потерпел два поражения.

В турнирной таблице группы C "Карабах" занимает последнее четвертое место, набрав одно очко, "Атлетико" с двумя очками идет третьим.

В следующем туре команды снова сыграют друг с другом, встреча состоится в Мадриде 31 октября.

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