Тренер Беланов продолжит работать в сборной России по керлингу

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сергей Беланов продолжит работать в женской сборной России по керлингу, несмотря на несогласие с позицией Федерации керлинга России (ФКР). Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Беланов рассказал ТАСС, что решил покинуть пост председателя тренерского совета ФКР.
"Я продолжаю работать с командой Моисеевой. Мы будем бороться за право поехать на следующий чемпионат мира", - сказал Беланов.
В мае исполком федерации керлинга принял решение, что команда Анны Сидоровой, которая стала серебряным призером чемпионата мира 2017 года, выступит на Олимпиаде-2018 без отбора. Являющаяся чемпионом Европы 2016 года команда Виктории Моисеевой, которую тренирует Беланов, также претендовала на участие в Олимпиаде. Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.