Баскетболистки курского "Динамо" победили "Лилль" в матче Евролиги

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Курский баскетбольный клуб "Динамо" обыграл французский "Лилль" со счетом 83:68 в домашнем матче группового этапа женской Евролиги.

"Динамо" одержало вторую победу и лидирует в группе A с четырьмя очками. "Лилль" занимает второе место с тремя очками.

В следующем матче 25 октября "Динамо" сыграет в гостях с венгерской "Юникой", "Лилль" примет бельгийский "Кастор Брейн".