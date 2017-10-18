Баскетболистки курского "Динамо" победили "Лилль" в матче Евролиги

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ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Курский баскетбольный клуб "Динамо" обыграл французский "Лилль" со счетом 83:68 в домашнем матче группового этапа женской Евролиги.
"Динамо" одержало вторую победу и лидирует в группе A с четырьмя очками. "Лилль" занимает второе место с тремя очками.
В следующем матче 25 октября "Динамо" сыграет в гостях с венгерской "Юникой", "Лилль" примет бельгийский "Кастор Брейн".