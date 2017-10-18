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Задворнов будет назначен врио председателя тренерского совета Федерации керлинга России

Спорт
18 октября, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее из-за несогласия с позицией федерации относительно отбора команд пост председателя совета покинул тренер сборной России Сергей Беланов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский специалист Константин Задворнов будет назначен временно исполняющим обязанности председателя тренерского совета Федерации керлинга России (ФКР). Об этом ТАСС сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

Ранее из-за несогласия с позицией федерации относительно отбора команд пост председателя совета покинул тренер сборной России Сергей Беланов.

"Ничего страшного не произошло, это обоюдное решение, - сказал Свищев об отставке Беланова. - Он правильно говорит о том, что нельзя совмещать две должности - председателя совета и тренера сборной. В качестве временно исполняющего обязанности председателя выдвинута кандидатура Задворнова, ее должны утвердить в течение двух дней. Это авторитетный и опытный специалист".

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