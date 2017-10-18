Задворнов будет назначен врио председателя тренерского совета Федерации керлинга России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский специалист Константин Задворнов будет назначен временно исполняющим обязанности председателя тренерского совета Федерации керлинга России (ФКР). Об этом ТАСС сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

Ранее из-за несогласия с позицией федерации относительно отбора команд пост председателя совета покинул тренер сборной России Сергей Беланов.

"Ничего страшного не произошло, это обоюдное решение, - сказал Свищев об отставке Беланова. - Он правильно говорит о том, что нельзя совмещать две должности - председателя совета и тренера сборной. В качестве временно исполняющего обязанности председателя выдвинута кандидатура Задворнова, ее должны утвердить в течение двух дней. Это авторитетный и опытный специалист".