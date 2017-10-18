Теннисный корт и спорткомплекс за 40 млн рублей построят в Ростове-на-Дону к 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Теннисный корт и спорткомплекс общей стоимостью 40 млн рублей будут построены в Ростове-на-Дону в 2018-2020 годах, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Теннисный корт и спорткомплекс будут построены в парке Островского в 2018-2020 годах. Общая площадь спортивной зоны парка оценивается в 12 га. Стоимость объекта - 40 млн рублей, строительство, эксплуатация и подключение к инженерным сетям будут осуществляться за счет инвестора", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках концепции по развитию спортивной инфраструктуры в Ростовской области с 2013 по 2020 год запланировано построить и реконструировать более 250 спортивных объектов, 30 из них - в 2017 году. Это 23 спортплощадки, два спорткомплекса с бассейнами, объекты чемпионата мира по футболу.

Сейчас проходит реконструкция шести тренировочных площадок и баз размещения команд - участниц ЧМ-2018. После проведения чемпионата мира по футболу тренировочные площадки будут использоваться детскими школами.