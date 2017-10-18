"Нижний Новгород" обыграл венгерский "Сомбатей" в матче Кубка Европы FIBA

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. "Нижний Новгород" в овертайме одержал победу над венгерским "Сомбатеем" со счетом 94:92 в первом матче группового этапа Кубка Европы, который проводит Международная федерация баскетбола (FIBA).

Самым результативным игроком в составе российской команды стал форвард Стеван Еловац, набравший 21 очко.

В следующем матче 25 октября "Нижний Новгород" сыграет в гостях с македонским "Карпошем".

Кубок Европы FIBA проводится в третий раз.