Волейболистка сборной России Панкова расторгла контракт с московским "Динамо"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Связующая сборной России Екатерина Панкова расторгла контракт с московским волейбольным клубом "Динамо" и перешла в "Заречье- Одинцово". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Москвы Владимир Зиничев.
"Катя сегодня попрощалась с командой, и мы прекратили контракт по взаимному согласию сторон. Она хочет играть, поэтому приняла решение вернуться в "Заречье-Одинцово", - сказал Зиничев.
Панкова выступала за "Динамо" с 2014 года. Она является двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.