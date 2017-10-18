Волейболистка сборной России Панкова расторгла контракт с московским "Динамо"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Связующая сборной России Екатерина Панкова расторгла контракт с московским волейбольным клубом "Динамо" и перешла в "Заречье- Одинцово". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Москвы Владимир Зиничев.

"Катя сегодня попрощалась с командой, и мы прекратили контракт по взаимному согласию сторон. Она хочет играть, поэтому приняла решение вернуться в "Заречье-Одинцово", - сказал Зиничев.

Панкова выступала за "Динамо" с 2014 года. Она является двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.