Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подряд

Спорт
18 октября, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В домашнем матче третьего тура группового этапа против "Базеля" голкипер не сумел сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив на 29-й минуте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

© AP Photo/Ivan Sekretarev

ТАСС, 18 октября. Вратарь российского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основного раунда Лиги чемпионов.

В домашнем матче третьего тура группового этапа против швейцарского "Базеля" голкипер не сумел сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив на 29-й минуте. Встреча проходит в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", идет 1-й тайм, счет - 1:0 в пользу швейцарского клуба.

Акинфеев последний раз отыграл в основном турнире Лиги чемпионов "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне - в матче группового раунда с английским "Арсеналом".

Игорю Акинфееву принадлежит антирекорд по продолжительности серии матчей с пропущенными голами с учетом игр квалификационных раундов турнира (43 матча). Эта серия прервалась в первой встрече третьего квалификационного раунда нынешнего сезона против греческого АЕКа, которая завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

31-летний голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Супекубка страны, обладателем Кубка УЕФА.

Смотрите также

Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧ

Акинфеев заявил, что не вспоминает об ошибке в матче с южнокорейцами на ЧМ-2014

Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в команде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
5
Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подряд
6
Полиция Украины не заинтересована в эскалации конфликта с протестующими в центре Киева
7
Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут продолжены в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама