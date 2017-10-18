Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подряд

ТАСС, 18 октября. Вратарь российского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основного раунда Лиги чемпионов.

В домашнем матче третьего тура группового этапа против швейцарского "Базеля" голкипер не сумел сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив на 29-й минуте. Встреча проходит в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", идет 1-й тайм, счет - 1:0 в пользу швейцарского клуба.

Акинфеев последний раз отыграл в основном турнире Лиги чемпионов "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне - в матче группового раунда с английским "Арсеналом".

Игорю Акинфееву принадлежит антирекорд по продолжительности серии матчей с пропущенными голами с учетом игр квалификационных раундов турнира (43 матча). Эта серия прервалась в первой встрече третьего квалификационного раунда нынешнего сезона против греческого АЕКа, которая завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

31-летний голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Супекубка страны, обладателем Кубка УЕФА.