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Баскетболист "Чикаго" Портис дисквалифицирован на восемь матчей за драку с одноклубником

Спорт
18 октября, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Никола Миротич был госпитализирован с переломом челюсти и сотрясением мозга после драки с Портисом

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ТАСС, 18 октября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" дисквалифицировал на восемь матчей форварда Бобби Портиса, сломавшего челюсть партнеру по команде форварду Николе Миротичу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Миротич был госпитализирован с переломом челюсти и сотрясением мозга после драки с Портисом. Инцидент произошел в ночь на среду на тренировке. Сообщалось, что между игроками завязалась словесная перепалка. После того, как Миротич дважды оскорбил своего одноклубника, Портис ударил его по лицу, испанец упал на паркет и не мог встать несколько минут, на восстановление ему потребуется 4-6 недель.

Миротич в прошлом сезоне набирал в среднем по 10,6 очков за матч и совершал 5,5 подборов. Летом он подписал двухлетний контракт на $27 млн. В активе Портиса в среднем было по 6,8 очка за игру и 4,6 подбора. Оба баскетболиста играют на позиции тяжелого форварда и конкурируют за место в стартовой пятерке.

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