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ЦСКА проиграл "Базелю" в матче Лиги чемпионов

Спорт
18 октября, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:2

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© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
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© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" со счетом 0:2 в домашнем матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

Мячи забили Таулант Джака (29-я минута) и Димитри Оберлин (90).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основного раунда Лиги чемпионов, в последний раз он отыграл в основном турнире соревнований "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне - в матче с английским "Арсеналом". Акинфееву принадлежит антирекорд по продолжительности серии матчей с пропущенными голами с учетом игр квалификационных раундов турнира (43 матча). Она прервалась в первой встрече третьего квалификационного раунда нынешнего сезона против греческого АЕКа, которая завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

ЦСКА ранее с "Базелем" в еврокубках не встречался, однако все четыре матча армейцев со швейцарскими клубами завершились победами москвичей. Помимо двух побед над "Янг Бойз" в квалификационном раунде Лиги чемпионов этого сезона (1:0, 2:0), в 2010 году ЦСКА дважды обыграл "Лозанну" в групповой стадии Лиги Европы - 5:1, 3:0.

В параллельном матче группы А английский "Манчестер Юнайтед" на выезде победил португальскую "Бенфику" (1:0). В турнирной таблице после трех туров с тремя победами и девятью очками лидирует "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), третье - ЦСКА (3), четвертое - "Бенфика" (0). В следующем туре пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика". Обе встречи состоятся 31 октября.

Смотрите также

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