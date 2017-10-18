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Гол Рэшфорда принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Бенфикой" в матче Лиги чемпионов

Спорт
18 октября, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Английский клуб лидирует в турнирной таблице группы A, набрав девять очков из девяти возможных

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Футболисты "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Юнайтед"

© EPA-EFE/ANTONIO COTRIM

ТАСС, 18 октября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал победу над португальской "Бенфикой" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мяч на 65-й минуте забил Маркус Рэшфорд.

В турнирной таблице группы A, в которой также выступают российский ЦСКА и швейцарский "Базель", "Манчестер Юнайтед" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, "Бенфика" без набранных очков идет на четвертом месте.

В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Манчестере 31 октября.

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