Гол Рэшфорда принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Бенфикой" в матче Лиги чемпионов

"Локомотив" в Тирасполе сыграет с "Шерифом" в футбольной Лиге ЕвропыСпорт 19 октября, 0:29
Вихлянцева будет стараться продолжать показывать атакующий теннис на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 19 октября, 0:24
Перкинс, Дмитриев и Войнова стартуют на чемпионате Европы по велотрекуСпорт 19 октября, 0:18
Гончаренко: футболисты ЦСКА боязливо сыграли в первом тайме матча с "Базелем"Спорт 19 октября, 0:05
Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, забившим 100 голов в еврокубкахСпорт 19 октября, 0:02
Головин: ЦСКА плохо сыграл в атаке в матче Лиги чемпионов с "Базелем"Спорт 18 октября, 23:51
Всемирный фестиваль молодежи и студентов достиг экватораОбщество 18 октября, 23:50
Поражение ЦСКА не позволило России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФАСпорт 18 октября, 23:49
Гол Рэшфорда принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Бенфикой" в матче Лиги чемпионовСпорт 18 октября, 23:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 октября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал победу над португальской "Бенфикой" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мяч на 65-й минуте забил Маркус Рэшфорд.
В турнирной таблице группы A, в которой также выступают российский ЦСКА и швейцарский "Базель", "Манчестер Юнайтед" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, "Бенфика" без набранных очков идет на четвертом месте.
В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Манчестере 31 октября.