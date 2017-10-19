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"Реал" и ЦСКА сыграют в матче баскетбольной Евролиги в Мадриде

Спорт
19 октября, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Встреча регулярного чемпионата "Реал" - ЦСКА начнется в 22:00 мск

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, игроки Серхио Родригес и Андрей Воронцевич (слева направо)

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, игроки Серхио Родригес и Андрей Воронцевич (слева направо)

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 19 октября. ЦСКА сыграет в четверг с мадридским "Реалом" в матче второго тура баскетбольной Евролиги. Команды традиционно являются фаворитами главного еврокубкового турнира, стартовав в новом розыгрыше с побед.

В прошлом сезоне Евролиги, который впервые прошел по новой формуле, когда в регулярном чемпионате 16 команд сыграли в два круга, ЦСКА на предварительной стадии уступил лишь "Реалу" - самому титулованному клубу Европы. Однако в "Финале четырех" в Стамбуле "Реал" и ЦСКА сыграли лишь за третье место - армейцы победили со счетом 94:70.

Несмотря на неудачный прошлый сезон, где "Реал" после двух национальных титулов кряду неожиданно уступил в финальной серии "Валенсии", сохранил свой пост главный тренер клуба Пабло Ласо, которому на минувшей неделе исполнилось 50 лет. Ласо возглавляет "Реал" с 2011 года, выиграв три чемпионата Испании и Евролигу в 2015 году. Этот титул стал для "Реала" девятым в истории, что является рекордом Евролиги.

Среди лидеров "Реала" - 37-летний капитан команды Фелипе Рейес, а также получивший словенское гражданство Энтони Рэндолф, который играл семь лет в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Американец, ранее выступавший за "Локомотив-Кубань", привело свою новую сборную к победе на недавнем чемпионате Европы. Выступает в стартовой пятерке "Реала" и юная звезда словенской сборной - 18-летний защитник Лука Дончич, который является воспитанником мадридского клуба. Давно травмирован Серхио Льюль, повредивший колено еще при подготовке к Евробаскету.

В чемпионате Испании сыграно четыре тура, "Реал" побеждал во всех матчах. В стартовой встрече Евролиги "Реал" в гостях обыграл турецкий "Анадолу Эфес" (88:74), причем самым результативным стал юный Дончич - 27 очков.

В национальных чемпионатах без потерь

ЦСКА в официальных матчах сезона пока также не проигрывал, в Единой лиге ВТБ победив "Енисей", "Астану" и "Цмоки-Минск", а в Евролиге - итальянский "Милан" (93:84). Новым лидером армейцев является 31-летний испанец Серхио Родригес, который семь лет выступал за "Реал" (2010-2016), трижды победив в чемпионате Испании, а в 2015 году - в Евролиге.

По словам наставника ЦСКА Димитриса Итудиса, "Реал" не меняется на протяжении нескольких лет, делая при этом качественные приобретения. На каждой позиции у соперника по два-три игрока высокого уровня.

Матч "Реал" - ЦСКА начнется в 22:00 мск.

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