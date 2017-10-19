Тренер: футболисты "Базеля" смогли разрушить созидательную деятельность ЦСКА

"Локомотив" в Тирасполе сыграет с "Шерифом" в футбольной Лиге ЕвропыСпорт 19 октября, 0:29
Вихлянцева будет стараться продолжать показывать атакующий теннис на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 19 октября, 0:24
Перкинс, Дмитриев и Войнова стартуют на чемпионате Европы по велотрекуСпорт 19 октября, 0:18
Гончаренко: футболисты ЦСКА боязливо сыграли в первом тайме матча с "Базелем"Спорт 19 октября, 0:05
Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, забившим 100 голов в еврокубкахСпорт 19 октября, 0:02
Головин: ЦСКА плохо сыграл в атаке в матче Лиги чемпионов с "Базелем"Спорт 18 октября, 23:51
Всемирный фестиваль молодежи и студентов достиг экватораОбщество 18 октября, 23:50
Поражение ЦСКА не позволило России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФАСпорт 18 октября, 23:49
Гол Рэшфорда принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Бенфикой" в матче Лиги чемпионовСпорт 18 октября, 23:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Швейцарский "Базель" в матче Лиги чемпионов с московским ЦСКА смог нейтрализовать атакующие действия соперника. Об этом сказал на пресс-конференции после встречи главный тренер швейцарцев Рафаэль Вики.
ЦСКА в среду дома проиграл "Базелю" (0:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы гордимся этой победой, но понимаем, что нужно работать дальше и двигаться вперед. Мы очень хорошо подготовились к матчу, проанализировали игру ЦСКА, и план по разрушению созидательной деятельности соперника удался, мы сыграли так, как нужно. Во втором тайме армейцы перестроились, начали играть в четыре защитника. Разумеется, они стремились сравнять счет, мы же должны были врываться в свободные зоны, к сожалению, второй гол удалось забить только в конце встречи", - сказал Вики.
В параллельном матче группы А английский "Манчестер Юнайтед" на выезде победил португальскую "Бенфику" (1:0). В турнирной таблице после трех туров с девятью очками лидирует "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), третье - ЦСКА (3), четвертое - "Бенфика" (0). В следующем туре 31 октября пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика".