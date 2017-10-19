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Тренер: футболисты "Базеля" смогли разрушить созидательную деятельность ЦСКА

Спорт
19 октября, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Рафаэль Вики считает, что его подопечным удалось реализовать план на игру

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Швейцарский "Базель" в матче Лиги чемпионов с московским ЦСКА смог нейтрализовать атакующие действия соперника. Об этом сказал на пресс-конференции после встречи главный тренер швейцарцев Рафаэль Вики.

ЦСКА в среду дома проиграл "Базелю" (0:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы гордимся этой победой, но понимаем, что нужно работать дальше и двигаться вперед. Мы очень хорошо подготовились к матчу, проанализировали игру ЦСКА, и план по разрушению созидательной деятельности соперника удался, мы сыграли так, как нужно. Во втором тайме армейцы перестроились, начали играть в четыре защитника. Разумеется, они стремились сравнять счет, мы же должны были врываться в свободные зоны, к сожалению, второй гол удалось забить только в конце встречи", - сказал Вики.

В параллельном матче группы А английский "Манчестер Юнайтед" на выезде победил португальскую "Бенфику" (1:0). В турнирной таблице после трех туров с девятью очками лидирует "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), третье - ЦСКА (3), четвертое - "Бенфика" (0). В следующем туре 31 октября пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика".

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