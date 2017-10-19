Киевское "Динамо" сыграет со швейцарским "Янг Бойз" в матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 19 октября. Матчи в 12 группах футбольной Лиги Европы пройдут в четверг. Украинское "Динамо" в группе В встретится с швейцарским клубом "Янг Бойз", который в августе остановил киевлян в квалификации Лиги чемпионов.

В 3-м туре групповой стадии Лиги Европы встречаются команды, которым уже через две недели, 2 ноября, придется встретиться снова, поменявшись статусом хозяина и гостя. В группе А встречаются лидеры - набравшие по четыре очка испанский "Вильярреал" и чешская "Славия". В составе испанского клуба выступает российский форвард Денис Черышев, который лишь набирает форму после травмы, однако в Лиге Европы сумел отличиться в стартовом матче с казахстанской "Астаной" (3:1). В последних матчах в составе "Вильярреала" блистает ивуарийский форвард Седрик Бакамбу, который сделал хет-трик во встрече с "Эйбаром" (3:0) и дважды забил "Жироне" (2:1).

Если матч на стадионе "Де ла Серамика" начнется в 22:05 мск, то "Астана" с израильским "Маккаби" из Тель-Авива, которые набрали по одному очку, сыграют в 18:00.

В группе В пройдет давно ожидаемый в Киеве матч между местным "Динамо" и лидером чемпионата Швейцарии "Янг Бойз", который победил динамовцев в квалификации Лиги чемпионов, однако затем сам уступил путевку в групповую стадию ЦСКА. Реванш киевлян, у которых 6 очков, по сути, выведет их в плей-офф, учитывая, что конкуренты из Берна набрали всего два балла.

Хотя "Динамо" под руководством Александра Хацкевича успешно выступает в Лиге Европы, в чемпионате Украины дела у киевлян идут не лучшим образом - команда не может выиграть три матча, в последнем проиграв одесскому "Черноморцу" (1:2). Отставание киевлян от лидирующего "Шахтера" составляет уже семь очков.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе Киева, в 22:05 в группе В также сыграют албанский "Скендебреу" и сербский "Партизан", набравшие по одному очку

Греческий соперник для "Милана"

В группе С в германском Зинсхайме состоится матч между местным "Хоффенхаймом" (0 очков) и турецким "Истанбул Башакшехиром" (1), который обслужит российская бригада арбитром во главе с Алексеем Еськовым. В другой встрече португальская "Брага" (6 очков) примет болгарский "Лудогорец" (4).

В группе D итальянский "Милан" (6 очков) принимает греческий АЕК (4). Миланцы не без труда в предыдущем матче Лиги Европы победили хорватскую "Риеку", забив решающий мяч на четвертой минуте добавленного времени, когда отличился юный Патрик Кутроне - открытие нынешнего сезона. Однако в чемпионате Италии команда Винченцо Монтеллы потерпела три поражения подряд, в субботу уступив в миланском дерби "Интеру" - 2:3.

В другом матче группе австрийская "Аустрия" (1 очко) сыграет против "Риеки" (0).

В наиболее сильной по составу группе Е, где выступают три клуба из топ-чемпионатов, английский "Эвертон" (1 очко) встретится с французским "Лионом" (2), тогда как итальянская "Аталанта" (4) примет кипрский "Аполлон" из Лимассола (2). Киприоты сумели отобрать очки у двух фаворитов, однако победа "Аталанты" откроет ей дорогу в плей-офф. В Ливерпуле может определиться основной претендент на еще одну путевку в 1/16 финала.

"Арсенал" сыграет в Белграде

В группе H матчи пройдет в 20:00 мск. Белорусский БАТЭ (1 очко) в Борисове примет германский "Кельн", который два стартовых матча проиграл. В Белграде "Црвена Звезда" (4) примет лондонский "Арсенал", выигравший обе встречи и забивший семь мячей.

В группе I французский "Марсель" (3 очка) примет португальскую "Виторию" из Гимарайнша (1 очко), тогда как турецкий "Коньяспор" (3) сыграет с австрийским "Ред Буллом" из Зальцбурга (4). В группе J фавориты пока набрали всего по одному очку, рискуя не попасть в плей-офф. "Атлетик" из Бильбао, который на своем поле неожиданно проиграл бронзовому призеру чемпионата Украины "Заре" (0:1), сыграет в гостях с лидером - шведским "Эстерсундом" (6 очков). Тогда как германская "Герта" из Берлина отправится во Львов, где встретится с "Зарей", которая в первом домашнем матче турнира уступила шведам (0:2).

В группе K за первое место сыграют французская "Ницца" и итальянский "Лацио", набравшие по шесть очков. "Лацио" в недавнем матче чемпионата Италии нанес первое за три года домашнее поражение "Ювентусу" - благодаря дублю Чиро Иммобиле, забивавшему и в обоих матчах Лиги Европы. В другом матче группы бельгийский "Зюлте-Варегем" встретится с "Витессом" из Нидерландов.