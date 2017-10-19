Ланг: "Базель" доказал, что может играть против сильнейших футбольных клубов Европы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты швейцарского "Базеля", победив московский ЦСКА, доказали, что могут играть против сильнейших клубов Европы. Такое мнение журналистам высказал защитник "Базеля" и сборной Швейцарии Михаэль Ланг.

В среду ЦСКА проиграл "Базелю" в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Встреча прошла в Москве.

"В первую очередь хотелось бы отметить, что получился достаточно сложный матч. ЦСКА очень хорошо играет в центральной зоне, в связи с чем было сложно находить варианты в атаке. Мы показали образцовую игру на контратаках и доказали, что можем играть против сильнейших клубов Европы", - сказал Ланг.

"Пока рано говорить о том, что "Базель" стал главным претендентом на выход из группы. Впереди второй матч против ЦСКА, и мы понимаем, что соперник приедет играть только на победу, ждем колоссально тяжелой игры. Также не стоит списывать со счетов "Бенфику", - добавил Ланг.

Автор второго гола в матче нападающий Димитри Оберлин отметил, что швейцарской команде удалось одержать победу за счет волевых качеств. "Очень рад, что удалось одержать важную победу в выездном матче в Москве. Жаль, что не смог реализовать три голевых момента, но главное - счет на табло. Несмотря на уверенную игру на контратаках и выполненную установку тренера, считаю, что нам удалось победить за счет проявленных морально-волевых качеств", - отметил Оберлин.

В параллельном матче группы А английский "Манчестер Юнайтед" на выезде победил португальскую "Бенфику" (1:0). В турнирной таблице после трех туров с девятью очками лидирует "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), третье - ЦСКА (3), четвертое - "Бенфика" (0). В следующем туре 31 октября пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика".